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Batman Gercüş’te kereste yüklü panelvan devrildi: 1 yaralı
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Batman Gercüş'te kereste yüklü panelvan devrildi: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 17:34 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 17:34

Batman Gercüş’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği panelvan devrildi. Kazada yaralanan sürücü Selim Çoban (51) hastaneye sevk edildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, seyir halindeki kereste yüklü bir panelvan kontrolden çıkarak devrildi. Kaza, Gercüş'ten Batman yönüne ilerleyen 51 yaşındaki Selim Çoban'ın kullandığı 34 DL 3602 plakalı araçta meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu panelvan yol kenarına devrildi.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü, önce Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun değerlendirilmesi sonrası Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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