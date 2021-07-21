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Batman Gercüş son dakika! İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaşındaki Sahra Tekin yaşamını yitirdi

Batman Gercüş son dakika! İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaşındaki Sahra Tekin yaşamını yitirdi
21.07.2021 10:30
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Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yakıtlı Köyü'nde Tekin ile Yılmaz aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 yaşındaki Sahra Tekin yaşamını yitirdi. Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için köyde yoğun güvenlik önlemi aldı.


Batman'ın Gercüş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavga sırasında, 6 yaşındaki Sahra Tekin yaşamını yitirdi.

Yakıtlı köyünde oturan Tekin ile Yılmaz aileleri arasında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Abdurrahman Yılmaz'ın açtığı ateşte bu sırada evlerinin önünde bekleyen Sahra Tekin vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sahra Tekin, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan küçük Sahra, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Abdurrahman Yılmaz gözaltına alındı.

Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için köyde yoğun güvenlik önlemi aldı.

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