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Batman Beşiri son dakika: Otomobil köprüden uçtu: 3 ölü

Batman Beşiri son dakika: Otomobil köprüden uçtu: 3 ölü
21.01.2023 11:12

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Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde köprüden düşen otomobilde ölü sayısı 3’e yükseldi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Naci Kılıç (65), Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Batman Beşiri'de İkiköprü beldesinde köprüden düşen otomobilde ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Naci Kılıç (65), Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı ikiköprü beldesinde 56 AAJ 321 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek köprüden aşağı düşmüştü. Olay yerinde Hayrettin Yiğitter, Abdurrahman Türksoy (70) isimli vatandaşlar hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Naci Kılıç (65), Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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