Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde köprüden düşen otomobilde ölü sayısı 3’e yükseldi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Naci Kılıç (65), Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.