Batı medyasında U dönüşü! Fransız basını: 'Hiçbiri Erdoğan'ı yenemez'

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesinde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 'yanlısı' haberler yapıp Başkan Erdoğan'ı hedef alan Batı medyası halkın iradesinden sonra çark etmeye devam ediyor. Seçimlerden önce kapağına Başkan Erdoğan'ı taşıyarak "Savaş tehditleri, yayılmacılık, Batı nefreti" ifadelerini kullanan Fransız Le Point, yüzde 49,5'luk oyu görünce ağız değiştirdi. Cumhuriyet gazetesinin 'Erdoğan kaybetti' başlığına yer veren dergi, bunun pek de öyle olmadığını yazdı. Yine Fransız 'Le Figaro, 'Erdoğan'ı hiçbir şeyin yenemeyeceğini' yazdı.