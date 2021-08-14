Batı Karadeniz'de sel felaketi! Afet bölgesi ilan edilen yerlerle ilgili neler yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada sel afetinin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin afet bölgesi ilan edildiğini bildirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Karadeniz Bölgesi'nde sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerleri ve verilecek destekleri paylaştı. Peki afet bölgesi ilan edilen yerlerle ilgili neler yapılacak? İşte afet bölgesi için yapılacakların listesi.

Afet bölgesi ilan edilen yerler, Kastamonu'da Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar ilçeleri.

Bartın'ın Ulus ilçesi afet bölgesi ilan edildi.

Sinop'un Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat, Erfelek ilçeleri afet bölgesi ilan edildi.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN YERLERDE SAĞLANACAK DESTEKLER

- Vergi ertelemesi uygulanacak

- Esnafın SGK prim ödemeleri ertelenecek

- Eşya zararları karşılanacak

- İş yeri ve araç zararları karşılanacak

- Esnaf kredilerinin geri ödemesi ertelenecek

- KOSGEB acil destek paketi hazırlanacak