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Başörtüsü için anayasa teklifi! Bakan Bozdağ açıkladı: "24. ve 41. madde çalışması tamamlandı"

Başörtüsü için anayasa teklifi! Bakan Bozdağ açıkladı: "24. ve 41. madde çalışması tamamlandı"
17.10.2022 15:34

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Son dakika haberi! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Başörtüsü değişikliği için hazırlanan teklif tamamlandı. 2 madde üzerinde değişiklik yapılacak. Düzenleme 24. madde temel ve hak özgürlükler, 41. madde ise aileyi koruma ile ilgili olacak. Sunulacak aşamaya geldi. Cumhurbaşkanımız ‘sunun’ derse MYK'da sunarız." açıklamasında bulundu. Anayasanın 24. maddesi "din ve vicdan hürriyetini", 41. maddesi ise "ailenin korunmasını ve çocuk haklarını" düzenliyor. Başkan Erdoğan, Astana dönüşü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Konu olarak da olay sadece başörtüsü olayı değil, bir de bunun yanına en önemli derdimiz olan aile konusunu da yine bu düzenlemenin içerisine koyalım istiyoruz ve bu çalışmayı da arkadaşlarımız yürütüyor." demişti.

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