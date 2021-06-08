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Başörtülü akademisyene çirkin saldırı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti!

Başörtülü akademisyene çirkin saldırı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti!
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İstanbul Nişantaşı'nda Eray Ç. adlı bir şahsın akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya önce sözlü tacizde bulunduğu ve daha sonra elindeki sert bir cisimle başörtülü kadını bayıltana kadar darbettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve ifadesinde saldırıyı itiraf eden Eray Ç.'nin serbest kalması ise tepki çekerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan flaş bir açıklama geldi. Yanık, "Bu faşist zihniyeti şiddetle kınıyorum. Açılacak davaya müdahil olarak Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız." ifadelerini kullandı


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