Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabul testinin yapıldığını açıkladığı HİSAR-A+ füzesi 15 km önleme menziline sahip

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün HİSAR-A+ füzesinin son kabul testinin başarıyla yapıldığını açıkladı. Başkan Erdoğan, füzenin bir parçasına uygulanan ambargoya rağmen üretime geçildiğini söyledi ve test görüntülerini paylaştı. HİSAR-A+ füzesi 15 kilometre önleme menzili ve 8 km önlem irtifası ise dikkat çekiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabul testinin yapıldığını açıkladığı "HİSAR-A+", envantere girmeye hazır hale geldi.

Başkan Erdoğan, ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi "HİSAR-A+"nın, envantere giriş öncesi son kabul testinin yapıldığını dile getirdi.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen harp başlığı kullanılarak yapılan atışta yüksek hızlı hedef uçak, uzak menzilde başarıyla vuruldu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, "HİSAR-A+", Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN ve Roketsan iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Testleri başarıyla şekilde tamamlanan hava savunma füze sistemi, envantere girmeye hazır hale geldi.

Önleme menzili 15 kilometre, önlem irtifası ise 8 kilometre olan "HİSAR-A+" 360 derece etkinlik sağlıyor.

Hava savunma füze sistemi, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yeteneğine sahip bulunuyor.

"HİSAR-A+", sabit ve döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelere karşı etkin savunmanın yanı sıra, sabit birliklerin ve hareketli zırhlı birliklerin korunmasını da sağlayabiliyor.

Hisar-A+'nın ayrıca hızlı konuşlanma, kısa reaksiyon süresi ve hızlı mevzi değiştirme kabiliyetleri de bulunuyor.

DÜN ERDOĞAN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantı gerçekleştirdi. Erdoğan, konuşmasında ABD'nin Türkiye'ye karşı uygulamak için karar aldığı yaptırımlara rağmen Türk savunma sanayisinin büyümeye devam ettiğini aktardı. Başkan Erdoğan, ASELSAN ve ROKETSAN'ın ortaklaşa ürettiği Hisar A+ hava savunma füzesinin yurt dışından gelen bir parçaya uygulanan ambargo nedeniyle birkaç ay gecikmeli de olsa yerli ve milli imkanlarla üretildiğini ifade etti.

Erdoğan şunları söyledi:

"BAŞARIYLA VURDU"

"Savunma sanayimizden yeni müjdeler alıyoruz. ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemimiz Hisar A+'nın envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen harp başlığı kullanılarak 11 Aralık'ta yapılan atışta yüksek hızlı hedef uçak başarıyla vuruldu.

"AMBARGO NEDENİYLE ÜRETİM GECİKTİ"

Aslında bu son test birkaç ay gecikti. Sebebi neydi biliyor musunuz? Normal şartlarda yurt dışından tedarik edilen bir parçaya ambargo uygulandı. Sonra ne oldu? Yerli parçayı kısa sürede geliştirdik, füzemize entegre ettik ve işte kısa bir gecikmeyle neticeye ulaştık.

"YERLİ-MİLLİ İMKANLARLA HAZIR"

Bu zamana kadar gizli yaptırımlarla dolaylı müdahalelerle engellemeye çalıştıkları bu işi yerli-milli ürünlerle envantere almaya hazır hale getirdik. Hisar A+ füzemizin seri üretimi hayırlı olsun."