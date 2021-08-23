Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afganistan için diplomasi trafiği! 'Tüm adımları atmaya devam edeceğiz

Son dakika haberleri... Tüm dünya Afganistan'da yaşananları ve son dakika gelişmelerini takip ediyor. Türkiye, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan vatandaşlarını tahliye ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Afganistan'daki barış ve düzensiz göçle ilgili ülke liderleriyle diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, diplomasi trafiğiyle ilgili paylaştığı mesajında "Düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz.