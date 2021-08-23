Haberler Haber Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afganistan için diplomasi trafiği! 'Tüm adımları atmaya devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afganistan için diplomasi trafiği! 'Tüm adımları atmaya devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afganistan için diplomasi trafiği! 'Tüm adımları atmaya devam edeceğiz
23.08.2021 14:44
Ana Sayfa 04:17
Ak Parti Sözcüsü Ömer...
Ana Sayfa 15:55
Olimpiyat gururları Külliye’de
Ana Sayfa 01:47
Hamidiye diye kuyu suyu...
Ana Sayfa 00:35
Cansu Dere’den mayolu paylaşım
Ana Sayfa 00:15
Burcu Özberk tekneden...
Ana Sayfa 51:02
AK Parti Sözcüsü Ömer...
Ana Sayfa 01:10
Vali Ali Yerlikaya: Son 3...
Ana Sayfa 01:09
İmirzalıoğlu'nun büyük...
Ana Sayfa 18:20
Memur ve emekli zammı yüzde...
Ana Sayfa 00:29
"Tahliye için ek süre...
Ana Sayfa 02:30
Başkan Erdoğan makam aracını...
Ana Sayfa 03:04
Orman yangınlarının...

Son dakika haberleri... Tüm dünya Afganistan'da yaşananları ve son dakika gelişmelerini takip ediyor. Türkiye, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan vatandaşlarını tahliye ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Afganistan'daki barış ve düzensiz göçle ilgili ülke liderleriyle diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, diplomasi trafiğiyle ilgili paylaştığı mesajında "Düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz.

Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz.

Haber Videoları
SON DAKİKA