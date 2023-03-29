RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Terör ittifakı''na sert sözler: ''Bu zihniyetle ancak Kandil'e, Pensilvanya'ya bahar getirirler''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Terör ittifakı''na sert sözler: ''Bu zihniyetle ancak Kandil'e, Pensilvanya'ya bahar getirirler''
29.03.2023 13:41

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6'lı koalisyon, ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu'nun, at pazarlığının ardından HDP'nin de desteğini almasıyla 7'li koalisyona dönüştü. Koalisyona Kandil'den de açık destek geldi. AK Parti Grup Toplantısı'nda terör elebaşları ve 7'li koalisyonun temsilcilerinin yaptığı açıklamaları izleten Başkan Erdoğan, sert sözlerle muhalefete tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Şimdi sana söz baharlar gelecek diyenler bu zihniyetle ancak Kandil'e, Pennsylvania'ya; ülkemize kin ve nefretle bakan kimi başkentlere bahar getirir." açıklamasında bulundu.

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