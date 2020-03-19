Haberler Video Haber Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı

19.03.2020 23:51

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından koronavirüsle mücadele mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, ''Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları