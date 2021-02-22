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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İzmir'de esnaf ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İzmir'de esnaf ziyareti
22.02.2021 18:56
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de gerçekleştirdiği bir dizi açılış ve temel atma programının ardından esnafı da ziyaret etti. Vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de 'Deprem Konutları Temel Atma' ve 'Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılışını yaptıktan sonra çevrede bulunan bir çorbacıya gitti.

Burada bir süre kalan Erdoğan, çıkışta kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılacak 'Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi' konulu konferansa katılmak için yola çıktı.
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