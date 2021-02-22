Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İzmir'de esnaf ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de gerçekleştirdiği bir dizi açılış ve temel atma programının ardından esnafı da ziyaret etti. Vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

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