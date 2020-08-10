Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik Kabine Toplantısı sonrası Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında, hukukunda toprağında meşru çıkarlarında gözü yoktur. Bizim tek talebimiz bize aynı yaklaşımla yaklaşılmasıdır. Bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı
10.08.2020 21:11
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