Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP'ye IMF yanıtı

10.08.2020 21:32

Kritik Kabine Toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin "IMF ile görüşün" iddialarına "Boşuna avucunuzu ovuşturmayın. Biz o kapıları kapadık." diyerek sert çıktı. Öte yandan Başkan Erdoğan, "IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan 'bu borcu verelim mi' dedi. 'Verelim' dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor." diyerek isim vermeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı sert ifadelerle eleştirdi.