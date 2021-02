Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP ve HDP'ye Boğaziçi tepkisi: Sizin orada ne işiniz var gidin siyasetinizi yapın!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adıyaman – Edirne –Erzurum –İzmir – Kırşehir – Mersin – Osmaniye 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongreleri'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Boğaziçi provokasyonu ile ilgili "Teröre bulaşmış olanların gözünün yaşına bakmayacağız" dedi. Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve HDP'li isimlerin öğrencileri ateşlediğini söyleyerek, "Sizin orada ne işiniz var? Gidin siyasetinizi yapın" dedi.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adıyaman – Edirne –Erzurum –İzmir – Kırşehir – Mersin – Osmaniye 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongreleri'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

2023 seçimlerinde sandıkları öncelikle sizlere emanet edeceğiz. Kadınlara sadece vitrin süsü olarak bakan bir siyasi hareketin milleti temsil etmesi mümkün değildir. Kadınların siyasi hayata katılımında AK Parti'nin imzası bulunuyor. Kadını gerçek anlamda özgürlüklerine kavuşturmak için çabaladık. TBMM'de AK Parti grubunda 54 kadın vekilimiz, kabinede 2 kadın bakanımız var.

Öğretmenlerin yüzde 60'ı, üniversitelerdeki akademik kadroların ve yargı mensuplarının yarıya yakını kamudaki toplam istihdamın yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor. Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 31'i geçti. Kayıt dışı çalışan kadınlarımızın sayısı yarı yarıya azaldı.

Bugün AK Parti Kadın Kolları 5 milyon 300 bini aşan siyasi sayısıyla diğer siyasi partilerin üye sayısının toplamına yakın bir güce sahiptir. Kadınlarımızın çoğunluğunun desteğini yanımızda tutmayı sürdürürsek AK Parti'nin yükselişinin önüne hiçbir şey geçemez. Kadınların sırtını döndüğü hiçbir yapının iflah olma şansı kalmaz. AK Parti Genel Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak attığınız her adımda yanınızda oldum, olmayı sürdüreceğim. Yaratılış gereği hayatın yarısında erkek, yarısında kadın vardır. Kadınların kendi haklarına ve başarılarına sahip çıkmasını istiyorum.

LEZBİYENLERİN SÖYLEDİKLERİNİ TAKMAYIN

15 Temmuz gecesi darbecilere dünyayı dar eden kadınlarımıza haklarını teslim etmezsek bu zafer de eksik kalır. Büyük başarılar milletle birlikte yürünen yolların sonunda gerçekleşir. Bu partide kimse cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. Bu partide kimse sahip olduğu kültürel çeşitlilik nedeniyle ayrımcılığa maruz kalamaz. İki kırmızı çizgimiz vardır. Birincisi rabiamızdır. İkincisi ailemizdir. Bu yüzden her fırsatta aile kurumunun önemine işaret ediyoruz. Batı dünyası aile kurumunu yıktığı için temellerinden sarsılıyor. Ailenin değersiz hale getirilmesini alkol ve uyuşturucu bağımlılığına kadar pek çok sorun takip ediyor. Lezbiyenlerin falan söylediklerine takılmayın. Biz analarımıza bakalım.

"TERÖRE KARIŞMIŞ OLANLARIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ"

Dün 2020'nin nüfus verileri açıklandı. Ülkemiz nüfusu 84 milyona merdiven dayamakla beraber yaş ortalamamız yükseliyor. Her çocuk kendi kısmeti ile hayata gözlerini açar. Hükümet olarak hep söylüyorum en az 3 çocuk. Rabbimiz nikahlanınız, çoğalınız diye buyuruyor. Hükümet olarak kadınlara, çocuklara, engellilere yönelik hizmetlerimizle milletimizin her bir ferdimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Son dönemde İstanbul'daki hadiselerde örneklerini gördüğümüz şekilde milletiyle bağı kopmuş bir kesimi de görüyoruz. Şiddeti hak arama vasıtası olarak gören kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız, yakalarından tutup yargının karşısına çıkaracağız. Teröre bulaşmamış her evladımızı sahiplenmek parti ve hükümet olarak görevimizdir.

CHP VE HDP'YE SERT TEPKİ

Ana muhalefet partisinin il başkanı kadın var. Sizin orada ne işiniz var? Gidin siyaset yapın. Dün Kadıköy'de gösteri yapmaya kalktılar. İYİ Parti de işin içine karıştı. 206 üniversitede bir şey yok. Bunları neden konuşmuyorsunuz. Ortalığı mı karıştıracaksınız? Bunu mu istiyorsunuz. Buraları terörize etmeye kimsenin hakkı yok, buna da müsaade etmeyiz. Çocuklarımızın ailelerine çağrıda bulunuyorum. Evlatlarınıza lütfen sahip çıkın. Meydanı onların heyecanlarını kendi çıkarları için kullanan profesyonel provokatörlere bırakmayın. Bu sinsi oyunu bozmak için öncelikle üzerine eğilmemiz gereken yer ailedir. İnşallah bu sinsi oyunu hep birlikte bozacağız.