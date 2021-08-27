Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bosna Hersek’te önemli açıklamalar

Bosna Hersek'e resmi ziyarette bulunan Başkan Erdoğan, heyetler arası görüşmenin ardından Saraybosna'da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, görüşmede Afganistan konusunun da gündeme geldiğini belirtti. Erdoğan, Afganistan'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 170'i bulduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan ayrıca Güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girdiğini vurgulayarak "Sanayi, turizm, eğitim ve hayvancılık sektörlerindeki iş birliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan Afganistan'daki son durumla ilgili olarak ise, "Başkan Erdoğan: DEAŞ farklı bir örgüt, Taliban farklı bir örgüt! Ortada terör örgütlerinin çatışması var." dedi.