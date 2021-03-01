Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Bin yıl bile geçse de alınlarındaki kara lekeyi silemeyecekler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. 28 Şubat ile igili önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Darbe şakşakçılığı yapanlar üzerinden değil 24 yıl bin yıl bile geçse alınlarındaki o kara lekeyi silemeyeceklerdir. Milletimiz derin feraseti ile 5. yılını doldurmadan 28 Şubat zihniyetini sandığa gömmüştür" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplatısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Geride bıraktığımız günün 28 Şubat'ın 24. yıl dönümü olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, "Hiç şüphe yok ki 28 Şubat hadisesi 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül gibi milli iradeyi, milletin bizatihi kendisini hedef alan darbe girişimidir" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Darbe şakşakçılığı yapanlar üzerinden değil 24 yıl bin yıl bile geçse alınlarındaki o kara lekeyi silemeyeceklerdir. Milletimiz derin feraseti ile 5. yılını doldurmadan 28 Şubat zihniyetini sandığa gömmüştür" dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
28 ŞUBAT MESAJI
Dün siyasi tarihimizin en karanlık günlerinden biri olan 28 Şubat'ın yıl dönümüydü. 28 Şubat milletin bizatihi kendisini hedef alan bir darbe girişimidir. Meşru hükümet kirli senaryolar ile istifaya zorlanmıştır. Geniş bir yelpazede ağır faturaları olmuştur. Esnafından holdingine üreten, ihracat yapan şirketlerin ötekileştirilmesi derin yaralar açmıştır. Türkiye en büyük soygunlardan birini bu dönemde yaşamıştır. Anayasal suç işleyenler ile ilgili hiçbir işlem yapılmadığı gibi darbecilerden brifing alan yargı adalete olan inancı sarsmıştır. İnsanlar siyasi düşünceleri yüzünden zulümlere maruz kalmıştır. Kılık kıyafetleri nedeniyle okullarından atılanlar, başındaki örtüsünden dolayı evladının yemin törenine katılamayan anneler 28 Şubat'ta yaşanan garabetlerinden sadece birkaçıdır.
ALINLARINDAKİ KARA LEKEYİ SİLEMEYECEKLER
Ne milletimiz ne de üniversite kapılarında gözyaşı döken evlatlarımız bu kirli zihniyetin yaptıklarını affetmemiş, affetmeyecektir. Tarih vesayete selam duranları unutmayacaktır. Darbe şakşakçılığı yapanlar üzerinden değil 24 yıl bin yıl bile geçse alınlarındaki o kara lekeyi silemeyeceklerdir. Milletimiz derin feraseti ile 5. yılını doldurmadan 28 Şubat zihniyetini sandığa gömmüştür.
MİLLETİMİZ BİR DAHA ASLA MÜSAADE ETMEYECEKTİR
15 Temuz gecesi yaşananlar ise milletimizin istiklal ve istikbalini koruma kararlılığını yazılan destan ile herkese göstermiştir. Millete, yediği kaba ihanet edenler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır. Milletimiz bir daha asla 28 Şubatların, 27 Mayısların yaşanmasına müsaade etmeyecektir.