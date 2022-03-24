NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan durumu, NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunu görüşmek üzere bir araya geliyor.

ERDOĞAN TEMASLARA BAŞLADI

NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere Brüksel'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomatik temaslarına başladı.

MACRON İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan, ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

NATO ZİRVESİ 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

NATO olağanüstü liderler zirvesi 24 Mart 2022 Perşembe günü (bugün) gerçekleşecek. Toplantının saati henüz bildirilmedi.

Olağanüstü zirve Brüksel'de gerçekleşecek.