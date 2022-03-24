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Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO karargahında! Rusya Ukrayna gündemiyle toplanan NATO Zirvesi saat kaçta?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO karargahında! Rusya Ukrayna gündemiyle toplanan NATO Zirvesi saat kaçta?
24.03.2022 11:37

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NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan durumu, NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunu görüşmek üzere bir araya geliyor. Başkan Erdoğan ve heyeti görüşmelerin yapılacağı NATO Karargahına giriş yaptı. Peki; Rusya Ukrayna gündemiyle toplanan NATO Zirvesi saat kaçta? İşte detaylar...

Haber Videoları

NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan durumu, NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunu görüşmek üzere bir araya geliyor.

ERDOĞAN TEMASLARA BAŞLADI
NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere Brüksel'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomatik temaslarına başladı.

MACRON İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Erdoğan, ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

NATO ZİRVESİ 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

NATO olağanüstü liderler zirvesi 24 Mart 2022 Perşembe günü (bugün) gerçekleşecek. Toplantının saati henüz bildirilmedi.

Olağanüstü zirve Brüksel'de gerçekleşecek.

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