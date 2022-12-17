Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de AK Parti İl Başkanlığı binasını hizmete açtı

Mardin'e hükümetin yaptığı yatırımların toplu açılışlarını gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Parkında vatandaşlara hitap ettikten sonra alandan ayrıldı.







Başkan Erdoğan, daha sonra AK Parti'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, yolda karşılamaya gelen vatandaşları da selamlayarak coşkuyla karşılandı. Hediye takdimlerinde bulunan Erdoğan, ardından Türkçe, Kürtçe, Arapça, pankartlarla karşılanarak Mardin AK Parti İl Başkanlığının yeni binasının açılışını yaptı.







Açılış öncesi konuşma yapan Başkan Erdoğan, yeni binanın hayırlı olmasını diledi. Başkan Erdoğan, "Mardin il hizmet binasının yeni hizmet alanını tüm Mardinlimize ve Mardinli kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum, bu duygularla kurdeleyi kesiyoruz Ya Allah Bismillah" dedi. Başkan Erdoğan, yeni hizmet binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulunduktan sonra basına kapalı gençlerle buluşma programına geçti.







MARDİN VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, valiliğe gelişinde tören mangasını selamladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, valilik şeref defterini imzalayan Erdoğan'a, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş tarafından kentteki çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çeşitli programlara katılmak üzere Mardin'e geldi.







Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ve beraberindeki heyeti Mardin Havalimanı'nda Vali/Büyükşehir Belediye Başkan V. Mustafa Yaman, eşi Hanımefendi Gülseren Yaman, İl Protokolü ve vatandaşlar karşıladı.







15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Park'ında vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Mardin Valiliği'ni ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ni ziyaretinin ardından Mardin'den ayrıldı" ifadeleri kullanıldı.