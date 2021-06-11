Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kilis Yukarı Afşin Barajı açılışında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin baraj alanından katılımıyla Yukarı Afrin Barajı ve İsale Hattı açıldı. Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Yatırım tutarı toplamda 500 milyonu bulan barajımızın ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kilis'te arıtma tesisine başladık. Bu yıl tamamlandığında Kilisli kardeşlerimiz yeterli ve temiz suya kavuşmuş olacak. 6 içme suyu tesisi, 3 gölet, 9 taşkın koruma tesisi kazandırdık Kilis'e. Milletimizin huzuruna her gün yeni yatırımla çıkıyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, "Eski Türkiye alışkanlıklarıyla milletimizin demokratik kazanımlarına göz dikenlere geçit vermeyeceğiz. Kilisliler sınırın ötesinde yaşanan acıları çok iyi bilir. Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız günlerine döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra da milletimizle beraber sahip olduğumuz güven huzur refahla hedeflerimize ilerleyeceğiz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya çok daha yakınız." şeklinde konuştu.