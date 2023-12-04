Başkan Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine devam ederken, bu yılki 19'uncu yurt dışı ziyaretini Katar'a yapacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a gitti. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle iki ülke arasında 4-5 Aralık'ta düzenlenecek toplantıya katılacak olan Erdoğan, "TRK" uçağı ile saat 13.00'te Katar'a hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan'la birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Doha'ya gitti.









DOHA YOLCUSU

Başkan Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da olacak ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Hem iki ülke ilişkileri hem de bölgesel gelişmeler ele alınacak.





İLİŞKİLER İVME KAZANDI

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler son yıllarda büyük bir ivme kazandı. İki ülke arasında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ticaret hacminin daha da arttırılması hedefleniyor. Başkan Erdoğan'ın ziyareti sırasında da ticaret hacminin arttırılması için bazı iş birliği anlaşmalarına da imza atılacak.







EN ÖNEMLİ BAŞLIK GAZZE

Görüşmelerin öncelikli gündemini, 'insani ara'nın ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik yeniden başlayan saldırıları, bölgeye insani yardımların ulaştırılması, rehine takasındaki gelişmelerin oluşturması bekleniyor. Erdoğan'ın, çatışmalara ara verilmesinde kolaylaştırıcılık rolü üstlenen Katar ile ateşkesin uzatılması ve kalıcı hale gelmesi de için zemin arayacağı belirtiliyor.

Başkan Erdoğan salı günü de Katar'da olacak. Körfez İş birliği Konseyi toplantısına katılacak. Erdoğan'ın bu toplantıda da İsrail'in Gazze'deki katliamıyla ilgili mesajlar vermesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönecek.

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