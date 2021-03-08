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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başkanı Boris Johnson ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başkanı Boris Johnson ile görüştü
08.03.2021 17:37
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte Türkiye ile İngiltere arasındaki üst düzey görüşmenin ana başlıkları...


Görüşmede, ticaret, turizm, savunma, tarım, hizmet, yatırım ve koronavirüsle mücadele başta olmak üzere birçok alanda - ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta da Başbakanı ve Cumhurbaşkanı ile video konferans yöntemiyle görüşmeler gerçekleştirmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Erdoğan Johnson ile görüşmesinin detaylarının hesabından paylaştı;

"Sevgili kardeşim,

Bugün Birleşik Krallık Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Görüşmede, ticaret, turizm, savunma, tarım, hizmet, yatırım ve koronavirüsle mücadele başta olmak üzere birçok alanda 🇹🇷🇬🇧 ilişkilerini geliştirecek adımları ve bölgesel konuları ele aldık.

Sayın Johnson'a, salgın şartlarının da elvermesiyle 'na bu yılın ikinci yarısında ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu belirterek, Nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığımı ifade ettim.

29 Aralık 2020'de 'nın imzalanmasının iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası teşkil etttiğini vurguladığımız görüşmede, bu kapsamda atılacak adımların 20 milyar dolar olarak belirlenen ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmayı kolaylaştıracağının altını çizdik.

meselesinde de Birleşik Krallık'ın son dönemde gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladığımızı belirtirken, iki devletli çözümle yalnızca adadaki iki taraf için değil, yeni bölgesel iş birliği fırsatları bakımından herkes için kazan-kazan durumunun meydana geleceğini kaydettim.

Türkiye'nin Kıbrıs'ta olduğu gibi ve 'de de yapıcı tutumuna devam ettiğini vurgulayarak, 'ın kışkırtıcı eylem ve söylemlerine rağmen soğukkanlı tavrı ve istişari görüşmelere devam etme kararlılığını koruduğumuzu Sayın Johnson'a ilettim."

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