Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP medyasına yüklendi: Trenimiz 12 gün sonra Çin'e ulaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Çin treni hakkında yalan bilgi yayarak milleti kandırmaya çalışan CHP medyasına yüklenen Erdoğan, "(İhracat treni) Halkalı'daki gümrük işlemlerini tamamlayan trenimiz, uğradığı her durakta konum atarak 12 gün sonra Çin'e ulaştı. Böylece ülkemizin dış ticaretini ve küresel ticaretteki konumunu güçlendirecek çok önemli bir adım daha başarıyla atılmış oldu. Bu kendini vatana ait hisseden, kendini bu milletin bir parçası olarak gören herkesin sevinçle karşılaması gereken bir olaydır." dedi.

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