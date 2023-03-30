RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü
30.03.2023 17:02

OTOMATİK OYNAT

Haber 07:08
Üniversiteler açılıyor! YÖK...
Haber 02:53
HDP'den ihanet bildirgesi!
Haber 00:42
Çay-kahve sohbetine tepki:...
Haber 00:55
İftara ne kadar kaldı? İşte 29...
Haber 04:01
Dönemin adı: ŞAHLANIŞ DÖNEMİ!...
Haber 01:33
Ayhan Bilgen'den Demirtaş...
Haber 02:14
HDP'den teröriste sıcak...
Haber 02:17
Adana’da yollar göle döndü
Haber 00:16
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir...
Haber 06:48
Trafik cezaları siliniyor!
Haber 02:26
AK Parti'den muhalefete yanıt:...
Haber 24:18
Kandil 'Kemal'e erdi, 6'lı...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-BAE ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Haber Videoları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Birleşik Arap Emirliklerinin sergilediği dayanışma ve destek için teşekkür etti.

Liderler görüşmede karşılıklı olarak Ramazan ayı tebriğinde de bulundu.

SON DAKİKA