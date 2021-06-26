Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti ile CHP'nin hizmetlerini kıyasladı: Kanal İstanbul çeşme takma töreni değil

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'un temel atma töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul'u yaptırmamak için kirli algı operasyonları sergileyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Erdoğan "Bay Kemal, biz neyi nerede kiminle yapacağımızı çok iyi biliriz. Bak bu çeşme açılış töreni değil, musluk takma töreni de değil" ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP zihniyetinin geçmiş yıllarda da Kanal İstanbul'da olduğu gibi diğer projelere de karşı çıktığını sözlerine ekledi.