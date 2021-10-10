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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da gençlerle buluştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da gençlerle buluştu!
10.10.2021 22:27
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da gençlerle buluştu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Ben bu yolda gençlerle yürüdüm ve gençlerle netice aldım." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Gençlerimizle aramıza kimseyi sokmayız. Bizimkisi Teknofest kuşağı" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Adanalı gençlerle buluşmasında merhum sanatçı Müslüm Gürses'in "Sevda Yüklü Kervanlar" isimli şarkısını dinledi, gençlerin söylediği şarkılara eşlik etti. Erdoğan, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yolda" isimli türküsünü söyleyen Şahin Kendirci ile düet yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkimiz Bir Fidanız", "Ah Bu Hayat Çekilmez", "Endamın Yeter", "Gül Döktüm Yollarına" şarkılarını da gençlerle birlikte söyledi.

Haber Videoları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da gençlerle buluştu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Ben bu yolda gençlerle yürüdüm ve gençlerle netice aldım." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Gençlerimizle aramıza kimseyi sokmayız. Bizimkisi Teknofest kuşağı" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Adanalı gençlerle buluşmasında merhum sanatçı Müslüm Gürses'in "Sevda Yüklü Kervanlar" isimli şarkısını dinledi, gençlerin söylediği şarkılara eşlik etti. Erdoğan, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yolda" isimli türküsünü söyleyen Şahin Kendirci ile düet yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkimiz Bir Fidanız", "Ah Bu Hayat Çekilmez", "Endamın Yeter", "Gül Döktüm Yollarına" şarkılarını da gençlerle birlikte söyledi.
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