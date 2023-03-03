Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan'ın 'Suni yapı dağılır, seçime kadar gidemezler' öngörüsü

Başkan Erdoğan'ın 'Suni yapı dağılır, seçime kadar gidemezler' öngörüsü

Başkan Erdoğan'ın 'Suni yapı dağılır, seçime kadar gidemezler' öngörüsü
03.03.2023 17:38

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:47
Kılıçdaroğlu'nun videosu viral...
Haber 13:54
Meral Akşner 6'lı masayı...
Haber 01:05
İmamoğlu'nun hedefinde masa...
Haber 00:32
İYİ Parti GİK toplantısı...
Haber 01:57
100 kişiye mezar olan...
Haber 00:16
Altılı masanın aday...
Haber 05:23
Yıkılan binalarla ilgili...
Haber 01:15
TBMM'den flaş karar! Artık...
Haber 00:41
'Cenin pozisyonu' hayat...
Haber 01:12
Ümit Özdağ'ın ''600 bin...
Haber 01:08
28 Şubat'ı ölümüne savunan...
Haber 06:21
İstanbul için büyük taşınma...

CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı resmiyete döküldü. Altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yaparak masayı dağıttı. Gelişme üzerine İYİ Parti ve CHP'li kurmaylar birbirilerini hedef alan açıklamalardan geri durmadı. 'Masadan kalkmayacağız' diyen Akşener'in masayı yerle yeksan etmesi sahnelenen ikiyüzlü tutumu gözler önüne serdi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın 10 Aralık 2022'de 6'lı koalisyon ile ilgili öngörüsü ise dikkatleri üzerine çekti. Erdoğan, 'Suni yapı dağılacak, seçime kadar gidemezler' demişti.

Haber Videoları
SON DAKİKA