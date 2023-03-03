Başkan Erdoğan'ın 'Suni yapı dağılır, seçime kadar gidemezler' öngörüsü

CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı resmiyete döküldü. Altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yaparak masayı dağıttı. Gelişme üzerine İYİ Parti ve CHP'li kurmaylar birbirilerini hedef alan açıklamalardan geri durmadı. 'Masadan kalkmayacağız' diyen Akşener'in masayı yerle yeksan etmesi sahnelenen ikiyüzlü tutumu gözler önüne serdi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın 10 Aralık 2022'de 6'lı koalisyon ile ilgili öngörüsü ise dikkatleri üzerine çekti. Erdoğan, 'Suni yapı dağılacak, seçime kadar gidemezler' demişti.