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Başkan Erdoğan’ın sözünü verdiği traktör geldi!

Başkan Erdoğan’ın sözünü verdiği traktör geldi!
05.08.2021 19:17
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Türkiye yangınlarla boğuşurken devlet de seferber oldu. Yangının en çok etkilendiği bölgelerden olan Antalya Manavgat'ta evi, ahırı, hayvanları ve traktörü yanan Mithat Akça isimli vatandaş Başkan Erdoğan'dan "Benim varım yoğum bir traktör, bana onu verin yeter. Benim ekmeğim o" ifadeleriyle traktör istemişti. Başkan Erdoğan gerekli talimatları vererek Akça'nın isteğini gerçekleştirdi. Mithat Akça, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan köyümüzü kontrole geldiğinde bize traktörümüzü yenileyeceklerine dair söz verdi. Sözünü tuttu. Traktörümüz bugün geldi. Traktörü aldım" ifadelerini kullandı.


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