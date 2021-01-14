Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı AK Parti Genel Merkezi'nde başladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü mesaisini paylaşarak, ülke için durmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirmişti.

Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'dan, "Günaydın, sevgili kardeşim" ifadesiyle başlayan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün mesaimize AK Parti Genel Merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 14.00'te MKYK, akşam saat 17.00'de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz. Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."