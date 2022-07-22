Başkan Erdoğan'ın liderliğinde tahıl krizi çözülüyor! İmzalar bugün İstanbul'da atılacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ülkelerdeki tahılın dünyaya sevk edilememesi nedeniyle yaşanan tahıl krizi, Türkiye'nin aldığı inisiyatifle çözüm aşamasına geldi. Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla bugün Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.









TÜRKİYE BAŞ ROL OYNADI

Savaşın başından bu yana hem Rusya hem Ukrayna'nın güvendiği tek ülke olarak öne çıkan Türkiye tahıl krizinin çözümünde de başat rol oynadı. Başkan Erdoğan'ın krizin başından bu yana üstlendiği kritik misyon tüm dünya tarafından övgüyle karşılanırken, Türkiye iki ülke arasındaki görüşmelerin merkezi haline geldi.



Tarafların İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde 'dünyayı doyuracak' koridorun açılması için imzalar atılma aşamasına geldi. Türkiye'nin görüşmelerin 'sonuç odaklı' olması yönündeki telkinleri de sürecin hızlanmasına vesile oldu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tahran'da Başkan Erdoğan ile yüz yüze görüşmesinin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında "İstanbul'da yapılan görüşmelerin neticeleri memnuniyetle karşılandığını" dile getirmişti.





Erdoğan ile Putin'in Tahran'daki görüşmesinden günler sonra imza aşamasına gelinmesi de Türkiye'nin süreçteki hızlandırıcı rolünü bir kez daha ortaya çıkardı.



BM GENEL SEKRETERİ KATILIM GÖSTERECEK

Gıda güvenliği açısından dünyayı yakından ilgilendiren savaş nedeniyle deniz yoluyla ihraç edilemeyen tarım ürünleri konusunda güvenli bir koridor oluşturulması için Türkiye üzerine düşeni yaptı.



Ankara, Birleşmiş Milletler'in Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında oluşturulmasını öngören mekanizma planının 'uygulanabilir bir plan' olarak nitelendirdi. Tarafların çekincelerini paylaşacağı diyalog ortamının kurulmasına zemin hazırlanırken, çeşitli düzeylerde Türkiye kritik ziyaretlere ev sahipliği yaptı.



Geçtiğimiz ay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un çantasında da 'tahıl krizi' dosyası vardı. Çavuşoğlu, görüşme sonrası "Tahıl ürünlerinin uluslararası piyasalara ulaştırılması konusunda Rusya'nın yaptırımları kaldırma talebini haklı görüyoruz" açıklamasında bulundu.





Bugün gerçekleştirilecek imza törenine de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılım göstermesi krizin çözülmesinin dünya için önemine işaret ettiği şeklinde değerlendiriliyor.



TARAFLARIN ÇEKİNCELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Taraflar önceki görüşmelerinde 'tahıl koridoru' konusunda prensip olarak uzlaşmaya istekli tutum sergilerken, gemilerin çıkış güzergâhında döşeli mayınlar konusunda teknik detayların görüşülmesi ve karşılıklı garantilerin verilmesi hususları masaya yatırıldı.

Ukrayna, Rus savaş gemilerinin Odessa limanlarına girmesine karşı dururken; Rusya ise Ukrayna'ya yük gemileriyle silah taşınmasını istemedi. Ukrayna tarafı mayınların iki haftada temizlenmesinin mümkün olduğunu belirterek, Rus gemilerinin limanlara girmemesi için taahhüt gerektiğini vurguladı.





Sabah'ta yer alan habere göre, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da "Türkiye'nin güvenilir bir partner ve arabulucu olduğunu belirterek, "Mayın temizleme operasyonuna Türkiye'nin dahil olmasını isteriz" ifadelerini kullanmıştı.



Rusya da görüşmelerde Rus gemilerine sigorta alanında uygulanan yaptırımların kaldırılması ve gemilere uluslararası limanlarda hizmet sunulmaya devam edilmesi gerektiğini dile getirdi.

GEMİLERİN KARADENİZ'DEN GEÇİŞİ NASIL SAĞLANACAK?

Tahıl koridoru oluşturulmasına dönük çabaların ilk amacı, Odessa başta olmak üzere mayınlar nedeniyle Ukrayna limanlarında sıkışıp kalan tahıl ve diğer gıda ürünleriyle yüklü gemilerin dünya pazarlarına açılmasını sağlamaktı.

Bu kapsamda yaklaşık 80 adet geminin olduğu kaydediliyor. Bu gemilerin denize açılabilmelerini sağlayacak koridorun oluşması, silolarda alıcı bekleyen yaklaşık 25 milyon ton tahılın da dünya pazarlarına taşınması anlamına geleceği için önem kazanıyor.

Pazarlığın en önemli ayaklarından birisini, gemilerin sorunsuz şekilde mayınlı alanlardan çıkabilmesi ve Rusya'nın saldırılarına maruz kalmaması için Moskova'dan alınacak güvenlik garantileri oluşturdu.

RUSYA KENDİ ÜRÜNLERİNİN DE GEÇİŞİNİ İSTEDİ

Rusya, Haziran ayı ortalarından itibaren Karadeniz'deki deniz kuvvetlerini Ukrayna limanlarından ve Yılan Adası'ndan çekerek anlaşma için gerekli güvenceyi verebileceği mesajını verdi.

Ancak bununla beraber, anlaşmanın sadece Ukrayna tahıl ürünlerini değil Rusya'nın gıda ürünleri ve gübresini de içerecek şekilde bir paket haline getirilmesi koşulunu öne sürdü. Bunun yapılabilmesi için Rusya'ya yaptırım uygulayan ABD başta olmak üzere Batı dünyasının ikna edilmesi gerekti.

Bu görevi üstlenen BM, küresel gıda bunalımının önüne geçmek için Rusya'nın plana dahil edilmesi gerektiğini vurguladı ve sonuçta başarıya ulaştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Ferhan Haq, Guterres'in imza törenine "Ukrayna'nın gıda ürünleri ve Rus gıda ve gübresinin dünya pazarlarına ulaştırılması için gösterdiği çabalar kapsamında" katıldığını açıkladı.

UKRAYNA, KILAVUZ GEMİLERİN YARDIMIYLA İHRACATA BAŞLAYACAK

Gıda koridorunun oluşturulmasıyla birlikte Ukrayna, tamamen kendi denetiminde olan Odessa, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarından ihracata başlayabilecek.

Anlaşmaya göre gıda yüklü kargo gemiler, kılavuz gemiler aracılığıyla mayınlı limanlardan Karadeniz'e ulaşacak ve önceden belirlenen rotalardan dünya pazarlarına taşınacak.

Bu süreçte, Rusya'nın ateşkes uygulayacağı ve gemilerin güvenliğini tehlikeye atmayacağı basına yansıyan haberlerde yer almıştı.

Ukrayna ise Rus gemilerinin Ukrayna kara sularına hiçbir şekilde girmemesini istiyor.

İSTANBUL'DA KOORDİNASYON MERKEZİ

Anlaşma, sevkiyatın güvenliği ve işlerliğinin İstanbul'da oluşturulacak bir koordinasyon merkezi tarafından gözlenmesini de içeriyor.

Rusya, bu gözlem görevinin tüm tarafların katıldığı ortak bir şekilde yapılmasını Ukrayna ise BM gözetiminde olmasını istiyordu. Son durumun nasıl olduğu anlaşma açıklandığında ortaya çıkacak. Anlaşma, gıda koridorunu kullanan gemilerin kargolarının Türkiye tarafından oluşturulacak noktalarda Rusya'nın da katılımıyla denetlenmesini içeriyor.

Rusya, Ukrayna'ya yük almaya gelecek kargo gemilerinin silah ve askeri malzeme taşımadığından emin olmak için bu denetimi istiyor. Bu süreçte Türk Deniz Kuvvetleri'nin taraflar arasındaki işlemler açısından kolaylaştırıcı rol oynayacağı kaydediliyor.

RUSYA DA İHRACATA BAŞLAYACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Temmuz'da Tahran'da Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili olarak basını bilgilendirirken, anlaşmanın Rusya'ya da ihracat olanağı sağlaması gerektiğini belirtmiş, "Uluslararası kuruluşlarla üzerinde ilk olarak bunun üzerinde uzlaştık. Bunu bir paket çözüm formülü olarak sundular. Amerikalı ortaklarımız da dahil olmak üzere şu ana kadar kimse karşı çıkmadı. Yakın gelecekte ne olacağını göreceğiz" demişti.

24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalebaşlayan Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, gübre ve gıda ürünlerinin satışını kapsamıyor.

Ancak Rusya'dan mal satın almak isteyen ya da bu malı alıcılara ulaştırmak isteyen taraflar, bankacılık ve sigorta gibi işlemlere uygulanan yaptırımlardan çekindikleri için ticari anlaşma yapmaya yanaşmıyorlar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 21 Temmuz'da TRT'ye yaptığı açıklamada, "Bu sorunu çözdüğümüz zaman sadece Ukrayna'nın tahıl, ayçiçek ve ayçiçek yağı ihracatının önü açılmayacak. Rusya'nın da gerek bu ürünler gerekse dünyanın ihtiyacı olan gübrenin ihracatının da önü açılacak" demişti.

Çavuşoğlu, ürünlerin kendilerine değil ama onları taşıyacak gemilere yönelik yaptırımlar olduğunu belirterek, "Lojistik konular, hiçbir yerde hizmet alamıyor, sigorta konusu önemli. Bu ödemelerin yapılması için bankacılık sisteminin işlemesi lazım. Bu konularda da zaten gerek ABD ve diğer Avrupa Birliği bu engelleri kaldıracağına yönelik taahhütlerde bulundular" bilgisini vermişti.

Financial Times gazetesine konuşan bir Batılı yetkiliye göre Rusya'nın tahıl ürünlerini ihraç etmesini kolaylaştırmak için BM ile Rusya bir mutabakat muhtırası da imzalayacak.

Bu sürecin tamamlanması durumunda, Rusya'nın 2022 sonuna kadar 50 milyona yakın tahıl ürünü satabileceği kaydediliyor.