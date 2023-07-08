Başkan Erdoğan'ın Körfez turu öncesi kritik ziyaret! Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek Katar'a gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine yapacağı tur öncesi kritik bir ziyaret gerçekleşiyor.

YILMAZ VE ŞİMŞEK KATAR'A GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Katar'a gidiyor.

GÜNDEM EKONOMİ VE İLİŞKİLER

Yılmaz ve Şimşek, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KÖRFEZ TURU

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki 2 hafta içerisinde Körfez ülkelerini ziyaret edeceği öğrenildi. İngiliz merkezli Reuters haber ajansı, Erdoğan'ın planlanan ziyaretinin ardından Körfez ülkelerinin Türkiye'ye 10 milyar dolarlık bir yatırım yapma planı olduğunu yazmıştı.

UZUN VADEDE 30 MİLYAR DOLAR

Söz konusu haberde Erdoğan'ın 17-19 Temmuz tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki liderleri ziyaret etmepi planladığı belirtildi. Türkiye'nin uzun dönemde ise bu temaslardan enerji, altyapı ve savunma sektörleri başlıca olmak üzere toplamda 30 milyar dolarlık yatırım beklediği bildirildi.

10 milyar dolarlık doğrudan yatırımın ise "kısa süre içerisinde" geleceğine dikkat çekilirken, ziyaretler sırasında bazı önemli anlaşmalara da imza atılacağı öğrenildi.

YILMAZ VE ŞİMŞEK DE ZİYARET ETMİŞTİ

Seçimin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde "ekonomik işbirliği fırsatları" için BAE'ye gitmiş ve Cumhurbaşkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan ile görüşmüşlerdi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVEN GÖSTERGESİ

Körfez ülkelerinden gelecek yatırımın doğrudan yatırım olması nedeniyle "Türkiye ekonomisine güven göstergesi" olarak değerlendiriliyor..