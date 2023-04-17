Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle İstanbul Finans Merkezi açılıyor! Dev projede Berat Albayrak'ın imzası var

Türkiye bağımsız ekonomi politikalarıyla, faiz etkisini sıfırlayan yol haritası ışığında Türkiye Yüzyılı için yeni bir rota çiziyor. Rota dev projelerle ve atılımlarla gücünü pekiştiriyor. Yeni dönemin sembolü olacak İstanbul Finans Merkezi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Ekonominin kalbi olacak merkezin kurulmasında Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önemli bir payı bulunuyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özenç A Para Araştırma Müdürü Erdoğan Turan değerlendirdi.