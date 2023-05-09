Başkan Erdoğan’ın İstanbul mitingi dünya basınında: Eşi benzeri yok!

FRANCE 24 FRANSA

Başkan Erdoğan, İstanbul'da adeta bir taraftar denizine seslendi. Çok büyük bir mitingdi. Tarihe geçti. "Kazanacağız" dedi.







MİDDLE EAST EYE İNGİLTERE

İstanbul mitingi çok kalabalıktı. Başkan Erdoğan, rakiplerine meydan okudu.







DAİLY MAİL İNGİLTERE

Eşi benzeri görülmemiş bir insan seli. Atatürk Havalimanı'nda 1.7 milyon kişi vardı.







İN.GR YUNANİSTAN

Çok yüksek katılım oldu. Erdoğan, bir gün önce muhalefetin de İstanbul'da düzenlediği mitingden çok daha fazla insanı topladı.

Başkan Erdoğan, 1.7 milyon vatandaşına "hazır" olduğunu gösterdi.







EURO NEWS

Erdoğan, kariyerinde şimdiye kadarki en büyük mitingini düzenledi.





NEWS BOMB YUNANİSTAN

Erdoğan, kariyerinde şimdiye kadarki en büyük mitingini düzenledi.

TEŞEKKÜRLER AZİZ İSTANBUL

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki mitingle ilgili tweet attı. "14 Mayıs'a giden yoldaki bu en büyük kucaklaşmamız, elbette tesadüf değildi. Türkiye Yüzyılı'nı müjdeleyen aziz İstanbul... Bir başka güzel, bir başka muhteşemdi. Şükranlarımı sunuyorum" yazdı.





SABOTAJ SİYASETİNE TESLİM OLMADIK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da AK Parti'nin düzenlediği mitinglerde halka hitap etti:

- Biz bu CHP'ye, PKK'ya, İP'e ülkemizi, vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Nice engelin üstesinden biz zaten böylece geldik. Bunlara fırsat vermedik, nice saldırıyı ihaneti böyle savuşturduk.

- Bizi ayırmak isteyenlere, hayat tarzı korkuları üzerinden ayırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz.

- Ne diyorlar, Öcalan'ın cezaevinin kapısını kıracaklarmış, ne diyorlar Selo'yu cezaevinden çıkaracaklarmış.

- BİZ Pınarhisar'ı bir zindan olarak değil medrese-i yusufiye olarak gördük. Partimizin ufkunu burada çizdik. Türkiye'ye dair hayallerimizi Pınarhisar'da somutlaştırdık. 3 Kasım 2002'de Anadolu ihtilalini gerçekleştirdik.

- Milletimizin ayağına vurulan vesayet zincirlerini, kriz, darbe prangalarını tek tek parçaladık.

- Bürokratik vesayetin takoz koyduğu projelerimizi burada saymaya kalksak bitiremeyiz...

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