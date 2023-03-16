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Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü gündemle toplanacak

Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü gündemle toplanacak
16.03.2023 08:51

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Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye’de yaşanan depremler sebebiyle olağanüstü gündemle toplanacak. Başkan Erdoğan, teşkilata üye bazı ülkelerin cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi.

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Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye'de yaşanan depremler sebebiyle olağanüstü gündemle toplanacak. Zirve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

BAŞKAN ERDOĞAN, MİRZİYOYEV, ALİYEV VE CAPAROV İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, teşkilata üye bazı ülkelerin cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi.

Erdoğan'ın ilk konuğu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev oldu.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile de ayrı ayrı görüştü.

Konuk cumhurbaşkanları, Türkiye'de yaşanan depremler sebebiyle Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin gündemindeki konular değerlendirildi.

ANA GÜNDEM: TÜRKİYE'DE YAŞANAN DEPREMLER SONRASI ATILACAK ORTAK ADIMLAR
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın katılımıyla Beştepe'de gerçekleşecek.

Gözlemci ülke sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Macaristan da zirvede yer alacak.

Türkiye'de yaşanan depremler sonrası atılacak ortak adımlar ile Türk coğrafyasını ilgilendiren konular toplantının gündeminde olacak.

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