Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi dünyaya örnek oldu

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne dünya büyük ilgili gösterdi. Erdoğan gurur duyduğu proje ile ilgili şu bilgileri verdi:

2017'den Ocak 2022'ye kadar, 16.5 milyon ton kağıt-karton, 4.1 milyon ton plastik, 1.7 milyon ton cam, 0.4 milyon ton metal, 1.5 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere 24.2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı.

2017'de geri kazanım oranı yüzde 13'ken şu anda 22.4'e ulaştı. 2023'te yüzde 35'e çıkarmayı hedefliyoruz.

Ücretli poşet uygulamasıyla poşet kullanımında yüzde 75'lik azalma sağlandı. 354 bin ton atık engellendi. 2.44 milyar lira tasarruf elde edildi.

Projemiz geçen yıl, BM UNDP ve UN HABİTAT'tan özel çevre ödüllerine layık görüldü. 2019'da OECD ülke raporunda "Umut Vadeden Proje" olarak örnek gösterildi.

'KÜLLİYE'YE ÇÖP KAMYONU GİRMİYOR'

Emine Erdoğan, "Külliye'de ve Cumhurbaşkanlığının bağlı olduğu tüm kurumlarda, Sıfır Atık sistemini kurduk. Artık buraya çöp kamyonu hiç girmiyor. Külliye'nin bahçesinde sahipsiz kedi köpeğin bakımını gönüllü hayvansever personelimiz yapıyor" dedi.

Erdoğan, Akdeniz Parlamentosu'nda 21 Akdeniz ülkesinin çok sayıdaki projeleri arasında en iyisi seçildiiğini söyledi.

Erdoğan, dünyanın en önemli meselesi haline gelen iklim değişikliğiyle mücadele için lider eşlerine ortak proje yürütülmesi çağrısında bulundu.