RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan'ın Elazığlı depremzede aileyle telefonda görüştü

Başkan Erdoğan'ın Elazığlı depremzede aileyle telefonda görüştü

Başkan Erdoğan'ın Elazığlı depremzede aileyle telefonda görüştü
30.04.2021 23:06
Ana Sayfa 01:33
Survivor 2021 81. bölüm...
Ana Sayfa 00:48
Yeşilçam efsanesi Ayşin...
Ana Sayfa 00:59
İbo Show 24. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 01:01
Sivas’ta dilencilerin ilginç...
Ana Sayfa 00:42
Yüsra Geyik paylaşımlarıyla...
Ana Sayfa 16:57
Sağlık Bakanı Fahrettin...
Ana Sayfa 01:38
Haddini aşan Aygün Aydın'dan...
Ana Sayfa 02:56
Emekli, dul ya da öksüz ücreti...
Ana Sayfa 02:31
Bankacılıkta yeni dönem...
Ana Sayfa 00:49
Ümraniye'de topuklu dehşeti!
Ana Sayfa 03:56
Nurullah Koçyiğit neden yalan...
Ana Sayfa 02:27
Bakan Karaismailoğlu Kanal...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Elazığ'da iftarda misafir olduğu aileyle telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Başkan Erdoğan'a teşekkür eden aile, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin, hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Rabb'im sizden bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı.


'deki ziyaretlerinin ardından 'a gelen Bakan Kurum, geçen yıl 24 Ocak'ta yaşanan, merkezi ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören ve Aksaray Mahallesi'nde yeni yapılan TOKİ konutlarına yerleşen Sedat ve çiftini ziyaret etti.

Aileyle iftar yapan Kurum, ile eşi, 3 çocuğu ve aile yakınlarıyla sohbet etti.

Bakan Kurum, daha sonra aileyi, telefonla aradığı ile görüştürdü.

Sedat ve ablası ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin ramazanlarını tebrik ederek, "Rabb'im inşallah ramazan-ı şerife bizleri kavuşturduğu gibi bayrama da kavuştursun, deprem felaketini bizlere tekrar yaşatmasın." dedi.

"ALLAH SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"
Kaviye Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın ilgilerinden dolayı teşekkürlerini sunarak, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin, hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Rabb'im sizden bin kere razı olsun. Sebep olanlardan, Bakanımdan, Valimizden, Belediye Başkanımızdan, emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun. Evlerimiz o biçim, size dua ediyoruz, gece gündüz hepinize dua ediyoruz. Şu an o kadar duygulandım ki anlatamam." diye konuştu.

ÇOCUKLARA TABLET HEDİYE EDİLDİ
Görüşmenin ardından Bakan Kurum, Erdoğan çiftinin çocukları , ve 'a tablet hediye etti.

Bakan Kurum'a ziyaretinde, Vali Vekili , Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili ve TOKİ Başkanı eşlik etti.

Haber Videoları