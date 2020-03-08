Başkan Erdoğan'ın duygulandığı videoda konuşan şehit annesi o anları anlattı 08.03.2020 23:26

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" programında 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı. Videoda konuşan Şehit Annesi Hanife Baysan o anları anlatarak, “Bizim videomuz görünce Cumhurbaşkanımız duygulandı. Bizi de gördüğüne mutlu oldu, memnun oldu” dedi.