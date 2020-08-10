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Başkan Erdoğan’ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümünde Fahrettin Altun'dan dikkat çeken mesaj

Başkan Erdoğan’ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümünde Fahrettin Altun'dan dikkat çeken mesaj
10.08.2020 11:54

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümüne ilişkin paylaştığı mesajında "Güçlü ve büyük Türkiye’nin geri dönülmez bir şekilde yükselişe geçişinin 6. sene-i devriyesi. Kutlu olsun!" dedi.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümüne ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bugün 10 Ağustos.
Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümü.
Bir başka deyişle güçlü ve büyük Türkiye'nin geri dönülmez bir şekilde yükselişe geçişinin 6. sene-i devriyesi.
Kutlu olsun! pic.twitter.com/CGIAEsQUkz

&mdash; Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 10, 2020


Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün 10 Ağustos. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümü. Bir başka deyişle güçlü ve büyük Türkiye'nin geri dönülmez bir şekilde yükselişe geçişinin 6. sene-i devriyesi. Kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

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