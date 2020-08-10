Başkan Erdoğan’ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümünde Fahrettin Altun'dan dikkat çeken mesaj

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümüne ilişkin paylaştığı mesajında "Güçlü ve büyük Türkiye’nin geri dönülmez bir şekilde yükselişe geçişinin 6. sene-i devriyesi. Kutlu olsun!" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümüne ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Bugün 10 Ağustos.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 10, 2020
Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümü.
Bir başka deyişle güçlü ve büyük Türkiye'nin geri dönülmez bir şekilde yükselişe geçişinin 6. sene-i devriyesi.
Kutlu olsun! pic.twitter.com/CGIAEsQUkz
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün 10 Ağustos. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümü. Bir başka deyişle güçlü ve büyük Türkiye'nin geri dönülmez bir şekilde yükselişe geçişinin 6. sene-i devriyesi. Kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.