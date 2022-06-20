Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Önce Selman sonra NATO!

Türkiye, bölgesinde ve küresel meselelerde uyguladığı adil ve dengeli dış politikasıyla dünya gündeminde ana aktör haline geldi. Son dönemde Orta Doğu'daki ilişkilerde yeni bir politikaya geçiş yapan ve Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta arabulucu olan Türkiye'nin önünde iki kritik ziyaret bulunuyor. Başkan Erdoğan, önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı 22 Haziran Çarşamba günü Ankara’da ağırlayacak, ardından 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid’de düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacak.