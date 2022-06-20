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Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Önce Selman sonra NATO!

Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Önce Selman sonra NATO!
20.06.2022 11:13

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Türkiye, bölgesinde ve küresel meselelerde uyguladığı adil ve dengeli dış politikasıyla dünya gündeminde ana aktör haline geldi. Son dönemde Orta Doğu'daki ilişkilerde yeni bir politikaya geçiş yapan ve Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta arabulucu olan Türkiye'nin önünde iki kritik ziyaret bulunuyor. Başkan Erdoğan, önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı 22 Haziran Çarşamba günü Ankara’da ağırlayacak, ardından 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid’de düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacak.

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