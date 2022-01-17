Başkan Erdoğan’ın adı Arnavutluk’ta bir meydana verildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi temasları kapsamında geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından resmi törenle karşılandı.





Erdoğan Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının teslim töreninin ardından, adının verilmiş olduğu meydanı ziyaret ederek Başbakan Rama ile birlikte anıtın açılışını gerçekleştirdi.









Erdoğan'ın daha sonra, Rama'yla baş başa görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.





İki lider parkta bulunan anıtı oluşturan mermerlerin üstündeki perdeyi indirerek açılışı gerçekleştirdi.







