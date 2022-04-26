Başkan Erdoğan'ı tehdit eden hadsizlere AK Parti'den net yanıt: Millet egemenliğini savunarak mücadele etmeye devam edeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, başta CHP'li Özgür Özel ve Aykut Erdoğdu olmak üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden hadsizlere çok sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye'yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyen mahkum olmuştur." dedi.



Çelik, "Buldukları her fırsatta milli iradeyi tehdit edenlerin bu ülkeye ödettiği bedeli düşman yapamazdı. Millet düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı bu Yassıada zihniyetinin alfabesidir. Bu zihniyet, milletin demokrasi kararnamesiyle yürürlükten kaldırılmıştır." ifadelerini kullandı.



AK Parti Sözcüsü, "Millet iradesini tehdit etmeye kalkanlara nasıl cevap verdiğimiz nettir. Bunlarla siyasi mücadeleyi sürdürmek tarihi bir görevdir. Cumhurbaşkanımızı tehdit etmeye kalkanlarla, millet egemenliğini savunarak mücadele etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU

Gezi Parkı davasının ardından CHP'li Özgür Özel ve Aykut Erdoğdu tehditler savurdu.

Türkiye'yi yangın yerine çevirmek isteyen vandalların kalkıştığı 'Gezi Parkı Olayları' davasında karar çıktı.

OSMAN KAVALA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya, TCK'nın 312/1 maddesi gereğince "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, sanığa verilen toplam ceza süresi ve infaz koşullarını dikkate alarak Kavala'nın bu suçtan hükümle beraber tutuklanmasına hükmetti.

Osman Kavala hakkında, TCK'nın 312/1 maddesinden ceza verildiğine vurgu yapan mahkeme heyeti, bu nedenle sanığın, "mala zarar verme", "Nitelikli mala zarar verme" tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "Nitelikli yağma", "Nitelikli yaralama" suçlarından hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme heyeti, Kavala'nın "Siyasal ve askeri casusluk" suçundan her türlü şüpheden uzak, tam bir kanaat uyandıran kesin ve yeterli bir delil bulunmaması nedeniyle beraatine hükmederek bu suçtan tahliyesini kararlaştırdı.

DİĞER SANIKLAR

Tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'e TCK'nın 312/1 maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanıkların eylemlerinin "yardım" kapsamında kaldığına kanaat getirerek, 18'er yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, bu 7 sanığa verilen ceza miktarı ve üzerlerine atılı suçun niteliğini dikkate alıp adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağına kanaat getirerek, bu sanıkların tutuklanmasına karar verdi.

Heyet, firari sanıklar Henri Jack Berkey, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarını ayrılmasına karar verdi.

CHP'Lİ İSİMLER HADDİNİ AŞTI

Gezi Parkı davasında çıkan kararın ardından CHP'li isimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve davanın hakimlerini hedef alarak tehditler savurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEHDİT!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullandı.

"ERDOĞAN MAHKUM OLACAKTIR"

Özgür Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

CHP'DEN HAKİM VE SAVCILARA TEHDİT: ÇOK YAKINDA HESAP SORACAĞIZ

'Ermeni soykırımı' skandalıyla tepki çeken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Gezi davası sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, hakim ve savcılara tehditler savurdu.

Tanrıkulu, "Çok yakında bu hakimlerin, savcıların hepsinden hesap soracağız" dedi.

"HESABINI SORMAYANIN YÜREĞİ KURUSUN"

CHP' İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da "Gezi Davası… Yazamıyorum… Size hesabını sormayanın yüreği kurusun…" şeklinde tehdit içerikli bir paylaşım yaptı.

TEHDİTLERE TEPKİ: BU, MİLLETİN HÜR İRADESİNE HAKARETTİR. BU, SUÇTUR.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP'li isimlerin tehditlerine tepki gösterdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin" ifadelerini kaydetti.