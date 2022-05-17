Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan'dan Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi'ye taziye ziyareti

Başkan Erdoğan'dan Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi'ye taziye ziyareti

Başkan Erdoğan'dan Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi'ye taziye ziyareti
17.05.2022 10:02

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:57
Serin ve yağışlı havalar yolda
Haber 03:14
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde...
Haber 01:24
İki ilçede panik! Hastaneye...
Haber 01:10
Elektrikle eşini öldüren...
Haber 04:47
Eylem hazırlığındaki terörist...
Haber 01:30
İstanbul'da görsel şölen
Haber 01:33
Bursa’da 17 yaşındaki genç...
Haber 03:18
Kız yurdunda yangın paniği!...
Haber 02:28
Selçuk Bayraktar’dan...
Haber 03:55
"Gönül gönüle bir yolculuk...
Haber 34:03
Türkiye'nin 58'inci havalimanı...
Haber 06:40
Aliyev: "Burası cennete...

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak. Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Haber Videoları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin eski Devlet Başkanı merhum Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

İKİLİ GÖRÜŞME YAPILACAK
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki ziyareti vesilesiyle Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la ikili görüşme gerçekleştirecek.

SON DAKİKA