Başkan Erdoğan'dan Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin devam etmesini arzu ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri alarak üniversitelerimizde de yüz yüze eğitimin sürmesinde kararlıyız." dedi. Sözde yurt provokasyonuna da son noktayı koyan Erdoğan, "Türkiye 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesiyle en fazla barınma imkanı sağlayan ülkedir." ifadelerini kullandı.