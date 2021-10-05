Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan'dan Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
05.10.2021 15:50
Ana Sayfa 00:41
Altın fiyatları bugün ne...
Ana Sayfa 01:14
JTI sigara markalarına zam...
Ana Sayfa 00:44
Ankara'da 2 No'lu Baro için...
Ana Sayfa 01:55
Başkan Erdoğan'dan...
Ana Sayfa 00:49
Havadan ölüm yağdı! 4 terörist...
Ana Sayfa 01:33
55 kilodan 91 kiloya çıktı!
Ana Sayfa 01:32
Başvurana devletten 1.797 TL...
Ana Sayfa 01:09
ABD'den Ermeni çocuklarına...
Ana Sayfa 00:36
Tam tamına 152 milyar lira...
Ana Sayfa 01:59
Koronadan entübe edilip yaşam...
Ana Sayfa 00:38
İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ...
Ana Sayfa 01:00
Antalyaspor, Ersun Yanal ile...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin devam etmesini arzu ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri alarak üniversitelerimizde de yüz yüze eğitimin sürmesinde kararlıyız." dedi. Sözde yurt provokasyonuna da son noktayı koyan Erdoğan, "Türkiye 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesiyle en fazla barınma imkanı sağlayan ülkedir." ifadelerini kullandı.


Haber Videoları
SON DAKİKA