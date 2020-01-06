Yerli otomobil hakkında bilgi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin tasarımları kendisine ulaştığında heyecanlandığını itiraf etti. Fabrikanın yerinin belli olduğunu canlı yayında açıklayan Erdoğan, "1 milyon metrekarelik bir alan üzerinde Gemlik'te deniz kenarında bir yer veriyoruz. Çünkü ticarette ulaşım önemli. İhracat altyapısı da iyi olursa hem kazandıracak hem de dünyada otomobiliniz iyi bir yer edinecek. Halkımızın rahatlıkla alabileceği bir fiyatta olacak diye düşünüyorum. O olmazsa sürümden kazanma felsefesi işlemez. Biz elektrikli bir otomobil yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması06.01.2020 00:36
- Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması
- Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul için Montrö açıklaması
- Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon müjdesi! Tek haneli olacak
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutarsız açıklamaları Başkan Erdoğan'ı güldürdü
- Başkan Erdoğan'dan Kasım Süleymani hakkında ilk açıklama
- ABD'de savaş karşıtları sokağa çıktı
- Aybüke Pusat, Sağlam Geziyoruz programıyla herkesi kendisine hayran bıraktı
- İzmir'de düzensiz göçmen botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı
- Şehit Polis Fethi Sekin 3. ölüm yıl dönümünde unutulmadı
- İletişim Başkanlığından Çince 'Kanal İstanbul' paylaşımı
- Hafter'den Trablus'ta katliam! Hafter ne yapmaya çalışıyor?
- İşte İran'ı çevreleyen ABD üsleri
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.