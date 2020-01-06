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Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması

06.01.2020 00:36

Yerli otomobil hakkında bilgi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin tasarımları kendisine ulaştığında heyecanlandığını itiraf etti. Fabrikanın yerinin belli olduğunu canlı yayında açıklayan Erdoğan, "1 milyon metrekarelik bir alan üzerinde Gemlik'te deniz kenarında bir yer veriyoruz. Çünkü ticarette ulaşım önemli. İhracat altyapısı da iyi olursa hem kazandıracak hem de dünyada otomobiliniz iyi bir yer edinecek. Halkımızın rahatlıkla alabileceği bir fiyatta olacak diye düşünüyorum. O olmazsa sürümden kazanma felsefesi işlemez. Biz elektrikli bir otomobil yapıyoruz" şeklinde konuştu.


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