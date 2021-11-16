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Başkan Erdoğan'dan Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde önemli açıklamalar
16.11.2021 15:24
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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde katıldığı Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinde seçme ve seçilme yaşının 30 olduğunu bunu AK Parti'nin 18'e indirdiğini belirten Başkan Erdoğan, gençlerle yol yürümenin önemine dikkat çekerek, "Gökten zembille siyasete inmedim, gençlik teşkilatlarında siyasete başladım." dedi. CHP ve İyi Parti'ye tepki gösteren Erdoğan, "Bay Kemal'in olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız. Bu muhalefet inkarcıdır. CHP'nin, İP'in olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız." ifadelerini kullandı. Akşener'in TBMM'de kullandığı ifadelere sert tepki gösteren Erdoğan, "Beni bağışlayın, parlamento çatısının altında yavşaklar diyecek kadar ileri giden bir kadın. Bunda ne edep var ne adap var. Başkanı bu şekilde küfür ederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu?" şeklinde konuştu.

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