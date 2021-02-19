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Başkan Erdoğan'dan 'Yeni Adana Stadı Açılışı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan 'Yeni Adana Stadı Açılışı'nda önemli açıklamalar
19.02.2021 19:13
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Adana Stadyumu Açılış'ına canlı bağlantı yolu ile katıldı. Önemli açıklamalar yapan Erdoğan, sporda yapılan atılımları tek tek sıraladı ve ailelere çağrıda bulundu. Erdoğan, "Ailelerimizden evlatlarına sahip çıkmalarını, bu gençlerimizi profesyonel provokatörlerin ellerine terk etmemelerini istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Adana Stadyumu Açılış'ına canlı bağlantı yolu ile katıldı. Önemli açıklamalar yapan Erdoğan, sporda yapılan atılımları tek tek sıraladı ve ailelere çağrıda bulundu. Erdoğan, "Ailelerimizden evlatlarına sahip çıkmalarını, bu gençlerimizi profesyonel provokatörlerin ellerine terk etmemelerini istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.
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