Başkan Erdoğan'dan 'Yeni Adana Stadı Açılışı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Adana Stadyumu Açılış'ına canlı bağlantı yolu ile katıldı. Önemli açıklamalar yapan Erdoğan, sporda yapılan atılımları tek tek sıraladı ve ailelere çağrıda bulundu. Erdoğan, "Ailelerimizden evlatlarına sahip çıkmalarını, bu gençlerimizi profesyonel provokatörlerin ellerine terk etmemelerini istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.