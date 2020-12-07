Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde önemli mesajlar: Ülkemizi yatırımcılar nezdinde cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi. Erdoğan "Yatırımlarını arttıran nadir ülkelerden biri olduk" dedi. Başkan Erdoğan, "Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 sıralamasında sadece son iki yılda 27 basamak ilerleme kaydettik." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara 'gelin, Türk misafirperverliğinin farkına varın' diyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi. Erdoğan "Yatırımlarını arttıran nadir ülkelerden biri olduk" dedi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Bu anlamlı program vesilesiyle videokonferans vasıtasıyla da olsa sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizleri çevrim içi olarak bir araya getiren Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED'e teşekkür ediyorum. Bu sene 40. yaşını kutlayan YASED, güçlü üye profili, tecrübeli insan kaynağı ve küresel çaptaki ilişki ağı ile önemli bir boşluğu dolduruyor. Büyük ve güçlü Türkiye ideailimize giden yolda bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da YASED'in yapıcı rolünü devam ettireceğine inanıyorum.





"HER TÜRLÜ ÇABAYI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Ülkemizin teknolojik dönüşümünü sağlayacak, ihracat kapasitesini artıracak her türlü çabayı desteklemeyi sürdüreceğiz. Tüm dünya ile bütünüyle beraber ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Türkiye gibi sağlık altyapısı güçlü, sosyal güvenlik sistemi sağlam ülkelerin salgının yıkıcı etkilerini daha kolay yönettiğini görüyoruz. Bir taraftan yeni hastanelerle sağlık sistemimizi tahkim ederken, diğer taraftan ekonomik istikrar kalkanı ve sosyal koruma kalkanı paketleriyle girişimcimizin, esnafımızın, dezavantajlı kesimlerin yanında oluyoruz.





"TÜRK EKONOMİSİ TOPARLANMA SÜRECİNİ BAŞARIYLA YÜRÜTÜYOR"

Milletimizin sağlığından en küçük bir taviz vermediğimiz gibi, ülkemize ağır faturaları olacak hesapsız, kitapsız adımlardan da uzak duruyoruz. COVID-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi hamdolsun toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor. 3. çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz.





"DÜNYADA DOĞRUDAN YATIRIMLARIN AZALDIĞI BİR DÖNEMDE BİZ YATIRIMLARINI ARTIRAN NADİR ÜLKELERDEN BİRİSİ OLDUK"

Dünyada dengeleri altüst eden bu salgın bizim gibi üretim kapasitesi yüksek ülkelerin önünde yepyeni fırsat pencereleri açmıştır. Coğrafi konumu güçlü altyapısı, şoklara karşı kazandığı dirençle Türkiye bu fırsatları değerlendirme noktasında en avantajlı ülkelerden birisidir. Ülkemizin özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan uluslararası yatırımcılar için çok önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum. Satın alma gücü palitesine göre, dünyanın en büyük 13. OECD'nin ise en büyük 7. ülkesiyiz. Her yıl 50 milyonu aşan ziyaretçiye ev sahipliği yaparak, dünyada en fazla ziyaret edilen 6. ülke konumundayız. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 sıralamasında sadece son 2 yılda 27 basamak ilerleme kaydettik. Tüm dünyada doğrudan yatırımların azaldığı bir dönemde biz yatırımlarını artıran nadir ülkelerden birisi olduk. Küresel doğrudan yatırımların yüzde 12 gerilediği 2018 yılında ülkemize gelen doğrudan yatırımlar yüzde 17,3 artarak 13 milyar doları aştı.