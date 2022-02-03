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Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti öncesi önemli açıklamalar
03.02.2022 10:49

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Son dakika haberine göre, Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor. Kritik ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum." dedi. Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararını değerlendiren Erdoğan, "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız. AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş bu da bizi çok ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı.

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