Başkan Erdoğan'dan Ukrayna diplomasisi: BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GUTERRES MOSKOVA VE KİEV TEMASLARINA İLİŞKİN BAŞKAN ERDOĞAN'A BİLGİ VERDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'daki savaşa dair gelişmelerin ele alındığı görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres Moskova ve Kiev temaslarına ilişkin Başkan Erdoğan'a bilgi verdi.

Erdoğan, görüşmede, gerek İnsani Temas Grubu gerek tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğünde yapılacak çalışmalara Türkiye'nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya aklıselimle ve uzlaşmayı temel alacak şekilde davranmalarını telkin etmeyi sürdüreceklerini belirten Başkan Erdoğan, bu krizin aşılması ve barışın hakim kılınması için yürüttükleri çabalara kararlılıkla ve samimiyetle devam edeceklerini dile getirdi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres'in doğum gününü de tebrik etti.

UMMAN SULTANI HEYSEM BİN TARIK BİN TEYMUR EL-SAİD İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Türkiye-Umman ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Umman'la iş birliğini her alanda geliştirmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.