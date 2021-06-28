Başkan Erdoğan'dan Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türksat 5A uydusunu hizmete alan Başkan Erdoğan Türksat 5B için de tarih verdi. Erdoğan, "Amacımız 5B'yi yılın son çeyreğinde uzaya göndermektir." dedi. Türksat 6A'nın test aşamasına geldiğinin müjdesini veren Erdoğan, "Önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasına gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Hizmete alacağımız Türksat 5A uydumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Ocak ayında Falcon 9 ile uzaya fırlatmıştık. Uzun bir test çalışması ardından servis sağlamaya hazır hale gelmiştir.

Manevra ömrü 35 yıl olarak hesaplanan Türksat 5A ile mevcut uydularımızı yedekliyor, yörünge haklarımızı garanti altına alıyoruz.

Uydumuz Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet verecek. Şimdi sıra Türksat 5B uydumuzda. Türksat 5B uydumuzun testleri sürüyor.



TÜRKSAT 5B YILIN SON ÇEYREĞİNDE

Bu uydumuzu yılın son çeyreğinde Falcon 9 ile uzaya göndermek hedefimiz. Faydalı yük kapasitesi tüm uyduların tamamından fazla olacak 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacak. Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımızın korunması açısından önemli olan 5B'nin manevra ömrünün 35 yılın üzerinde olacağı ön görülmektedir.

Tübitak, Türksat, Aselsan gibi çok sayıda kurum ve kuruluşumuz kapsamında Türksat 6A uydumuzu ürettik. Test aşamasına gelen bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasına gireceğiz.





TURKSAT 5A'DAN İLK GÖRÜNTÜ



Doğrudan üretim ilişkilerine dahil olan üretim biçiminin kökten değişime yol açan bu çağın adı dijital çağdır. Her çağ değişimi gibi bu süreç de dünyada siyasi sosyal ekonomik ve kültürel güç dengelerinin yeniden oluşmasına yol açacaktır. Toprağı ekmek ve makineyi kullanmak insanlık tarihinde nasıl büyük kırılmalara sebep olduysa dijital çağ da benzer sonuçlar doğuracaktır.

Yapay zeka ile çok daha farklı noktaya geçmiştir. Demokrasi dediğimiz olgu bir meydanda toplanan insanların şehrin sorunlarını tartışması ve karara bağlamasıyla ortaya çıkmıştır. Bu yöntem belli yaş üzerindeki insanların tamamının seçimlerle içinde yer aldığı temsili demokrasiye dönüştü. Bugün 4 bir yanda 100 binlerce insan dijital altyapı sayesinde anında bir araya gelebiliyor.

3 nesil arasındaki fark 10'larca nesil arasındaki farkla mukayese edilmeyecek durumdadır. Bizim gençliğimizde bugün gerçekleştirdiğimiz işlemleri günlerce, haftalarca, yıllarca uğraşmak gerekiyordu. İnsanların birbiriyle iletişimi için ya belli imkan ya da programlara ihtiyaç vardı. Bugün cep telefonu ve üzerindeki uygulamalarla saniyeler içinde dünyanın her köşesindeki insanlarla iletişime geçmek mümkün.

Ülkeler ve toplumlar arasında ciddi adaletsizlikler söz konusudur. Bireyler dijital çağın her imkanından sonuna kadar kimi yerlerde faydalanıyor. Kimi yerlerde ilkel dönem şartlarında hayata tutunmaya çalışan topluluklar vardı.

Başkan Erdoğan'dan önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından notlar;



Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsayan alanda TV ve haberleşme hizmeti verecek. TV yayıncılık sisteminin gelişmesinde önemli katkılar sunacak. Aslında bir nevi bütün dünyaya bu hizmeti verdiğimiz zaman ticari olarak da buradan bir kazanç sağlayacağız.

5A haberleşme uydumuz 35 yıl hizmet ile yörünge hakkımızı koruyacak. Türksat 5B'nin de tasarım çalışmaları devam ediyor. Türksat 5B'yi de sene sonunda uzaya göndereceğiz. Türksat 5B yörüngeye girince kapasitemiz artacak.

Aktif uydu sayımız 7'ye çıkacak. Türksat 6A'da çalışmalar devam ediyor. Test aşamaları devam ediyor. 2022'de Türksat 6A'yı uzaya göndereceğiz. Türkiye artık uzayda da kendi uydusu ile temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacak.

TÜRKSAT 5A GÖREVE HAZIR

Türkiye'yi uydu haberleşmesinde öncü ülkeler ligine taşıyacak Türksat 5A göreve hazır. Türksat 5A, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden 8 Ocak tarihinde uzaya fırlatıldı.



Dört ay süren yolculuğunun ardından 31 derece doğu yörüngesine oturdu. Bir buçuk aylık test süreci de başarı ile tamamlandı.



TÜRKSAT 5A BUGÜN HİZMETE BAŞLADI

Yeni nesil uydu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bugün Türksat'ın Ankara Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen törenin ardından hizmet vermeye başladı.









Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin uydu teknolojilerinde olduğu gibi uzay çalışmaları alanında da hızını yükselttiği bu dönemde, yeni ve yerli haberleşme uydularının üretim, entegrasyon, test ve fırlatma süreçlerinin iç içe yaşandığını söyledi.



Türkiye'nin uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası oyuncu olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Karaismailoğlu, yayıncılık ve internet erişimi hizmetleri noktasında, stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncelleyerek, zamanın gereği olan yenilikleri vatandaşlara dünyayla eş zamanlı sunduklarını dile getirdi.



Karaismailoğlu, uydular üzerinden televizyon ve radyo yayıncılığıyla internet erişiminde ve diğer katma değerli uydu hizmetleriyle bölgede lider, dünyada marka değeri yüksek ülke olmak istediklerine dikkati çekerek, ülkenin kara, hava, demir ve deniz ulaşımı kadar uydu iletişimiyle uzaydaki güç ve etkinliğinin de çok önemli ve hayati olduğunu anlattı.



DÜNYANIN BİRÇOK NOKTASI KAPSAMA ALANINDA OLACAK

Ocak ayı başında başarıyla fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yörünge yolculuğuna devam ettiği bilgisini veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



"4 Mayıs itibarıyla uzaydaki jeosenkron yörüngeye ulaşan, 5 Mayıs'ta yörünge testlerine başlanan Türksat 5A'nın test çalışmaları başarıyla tamamlandı. Uydumuz, 28 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Türksat AŞ'nin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenecek törenle dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alacak."



Uydunun, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde Türkiye'yi dünyada yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacağını vurgulayan Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın elektrikli itki sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet sağlayacağını bildirdi.



Karaismailoğlu, Türkiye'nin haberleşme uydu trafiğinin bundan sonra da artacağını sözlerine ekledi.